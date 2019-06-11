Elazığ'da “Minik Kalplerden Büyük Yüreklere” projesi

Elazığ'ın Keban ilçesinde “Minik Kalplerden Büyük Yüreklere” projesi kapsamında etkinlik yapıldı.

Keban Atatürk İlkokulu 1-A sınıfı öğrencileri okuma yazmayı öğrenmelerinin ardından devlet büyüklerine, "Minik kalplerden büyük yüreklere" projesi kapsamında mektup yazdı. Öğrencilerin mektup gönderdiği kişiler arasında yer alan Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, okulu ziyaret ederek kendisine mektup yazan ve okula davet eden öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Gürtürk onlara hediye verirken, aldığı mektuplardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gelen mektupları tek tek okuduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Gürtürk,"Çocukların yazdığı mektuplardaki samimiyeti ve içtenliği görünce hem onlara cevap yazma ihtiyacı duydum, hem de gelip onları burada okullarında ziyaret etme ihtiyacı hissettim. Çocuklar mektuplarında sevgi sözcüklerinin yanında bizimle birlikte çeşitli oyunlar oynamak için sabırsızlandıklarını da ifade etmişler. Bugün hem onlarla kitap okuduk, hem de çeşitli oyunlara da onlara eşlik ettik. Ben çocuklarımızın büyüklere yazdığı mektupların ve bu mektuplara verilen cevapların güzel bir çalışma ile bir araya getirilerek bir kitap haline dönüştürülebileceğine inanıyorum"dedi.

Daha sonra 4/A sınıfında okuldan mezun olan öğrenciler için öğretmenleri tarafından hazırlanan mezuniyet plaketi töreni yapıldı. Törende plaketleri Gürtürk ile birlikte, Milli Eğitim Şube Müdürleri Ferhat Emre, Cemil Çiftçi, Koordinatör Maarif Müfettişi Selçuk Tanrıverdi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Emül ve Okul Müdürü Ömer Ağır verdi.