Elazığ'da ‘Modern Hayvancılık Teknikleri Kursu' tamamlandı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde ‘Modern Hayvancılık Teknikleri' kursunu tamamlayan 27 katılımcıya belgeleri verildi.

Karakoçan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, DAP Bölge Müdürlüğü ve Erzurum Teknik Üniversitesi iş birliği ile koordine edilen Modern Hayvancılık Teknikleri konulu eğitim kursu belge töreni yapıldı. Etkinlikte konuşan Karakoçan İlçe Tarım ve Orman müdürü Mehmet Yıldız, kursa 27 çiftçinin katıldığını söyledi. Yıldız, “Bir hafta süren eğitimde, sığırcılığa genel bakış, ırklar ve damızlık seçimi, sığırlarda üreme döl verimi ve suni tohumlama, süt ineklerin bakımı ve beslenmesi, besinde bakım ve beslenme, sağım ve Sağım teknikleri, buzağı, dana, düve ve boğa bakımı ve beslenmesi, barınak ve ahır bakımı, hayvan hastalıkları ile mücadele, hibe programları teklif ve çağrıları, pazarlama ve yöntemleri gibi konularında eğitim verildi. Bu eğitim sonunda tüm katılımcılara sertifikaları verilirken, DAP tarafında iş tulumu ve çizme hediye edildi” dedi.

Belediye konferans salonunda yapılan Belge törenine Karakoçan Kaymakamı Abdullah Şahin, Belediye Başkanı Ayhan Akbaba, Jandarma Birlik Komutanı Jandarma Binbaşı Sadık Tatar, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Cem Bekar, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Yıldız ve kursiyerler katıldı.