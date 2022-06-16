Elazığ'da motosiklet hırsızı tutuklandı

Elazığ'da park halindeki motosikleti çalmaktan gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde bir vatandaşın park halindeki motosikletinin çalındığı ihbarını aldı. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, şüphelinin G.B. olduğunu tespit etti. Şüpheli çaldığı motosikletle birlikte yakalanarak gözaltına alınırken, motosiklet ekipler tarafından sahibine teslim edildi. İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.