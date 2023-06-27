Elazığ'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Elazığ'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Kırklar Mahallesi Öğün Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 23 BM 043 plakalı motosiklet ile 33 AFM 274 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.