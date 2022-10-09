Elazığ'da motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Elazığ'da motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücü yaralandı.

Kaza, merkez İzzetpaşa Mahallesi Şehit İlhanlar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ACC 739 plakalı motosiklet, H.Ç. idaresindeki 23 ACC 032 plakalı otomobile çarptı. Kazada yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan motosiklet sürücüsünün kurye olan arkadaşının yerine baktığı öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.