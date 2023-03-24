Elazığ'da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Elazığ'da yolun karşısına geçmek isteyen kadına motosiklet çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü ve yaya yaralandı.

Kaza, Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 FZ 843 plakalı motosikletin sürücüsü, yolun karşısına geçmek isteyen Merve S.'ye çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve kadın hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.