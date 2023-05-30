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Elazığ'da motosikletli kurye ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Elazığ’da motosikletli kurye ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Elazığ'da motosikletli kurye ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Vedat Dalokay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 06 DNS 890 plakalı otomobil ile 10 AHN 602 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosikleti kurye sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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