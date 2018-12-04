Elazığ'da "Muhabbetin Bol Olsun" projesi

Elazığ'da Öğrencilere yönelik "Muhabbetin Bol Olsun" projesi tanıtıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde öğretmenevi konferans salonunda "Muhabbetin Bol Olsun" projesiyle ilgili bilgilendirme programı düzenlendi. Programda projeyi anlatan sinevizyon gösterisi izlenerek, öğrencilerin yazdığı mektuplar okundu.

Projenin 3'üncü yılına girdiklerini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gürtürk, “Çok güzel bir şekilde devam ediyor. Amacımız pansiyonda kalan öğrencilerimizin yüreklerine dokunmak. Onlarla birlikte olup katkı ve destek sunmak. İl Müftülüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü bizlere destek vermektedir. Bu projedeki öncelik amacımız çocuklarımız, gençlerimiz. Akşam herkes evine gidiyor. Çocuklarımızla beraber oluyoruz. Binlerce öğrencimiz pansiyonlarda belletmen öğrenmelerimiz ve müdür yardımcılarımızla beraber çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Bizde bunlara katkı maksatıyla destek verdik. RAM Müdürlüğü tarafından bir sonuç elde ettik. Çocuklarımız bu durumdan memnun mu diye. Yaptığımız anket çalışması sonucunda kız çocuklarımızda bu oran yüzde 96 erkelerde ise yüzde 95 olduğunu gördük. Bu projenin hedefi yüzde yüze çıkarmak” dedi.

İl Gençlik Merkezi Müdürü Serkan Sisli, “Bu projenin bize gelme amacı faydaş olmamızdı. Defaten yaptığımız bu etkinlikleri pansiyonlarda da yapacağız. Hepimizin ortak amacı gençlerimize faydalı olmak. Yurtlarda daha önce bu tür projeler yapmış bulunmaktayız. Pansiyonlarda da bunu devam ettireceğiz. Gençlik merkezi olarak yabancı olduğumuz projeler değil" ifadelerini kullandı.