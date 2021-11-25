Elazığ'da muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Elazığ İl Özel İdaresi belirli periyotlarla muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantılarına devam ediyor. Bu kapsamda, Arıcak ve Alacakaya ilçelerinde yapılan toplantılarda muhtarlar, imar kanunda yer alan düzenlemeler ve kaçak yapılaşma konusunda bilgilendirildi. İl Özel İdaresi Coğrafi Bilgi Sistemleri Birimi tarafından hazırlanan köy yerleşik alan haritaları da muhtarlara teslim edildi.

Toplantıların belirli periyotlarla devam edeceği bildirildi.