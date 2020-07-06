Elazığ'da muhtarlarla istişare toplantısı

Elazığ'da Vali Erkaya Yırık başkanlığında, muhtarlarla istişare toplantısı düzenlendi.

24 Ocak'ta yaşanan depremin yaraları sarılmaya devam ederken, mahallelerdeki sorun ve sıkıntıların giderilmesi için Valilikte, Vali Erkaya Yırık başkanlığında Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve ilgili birimlerin yetkilileri ile müdürlerinin katılımıyla muhtarlarla istişare toplantısı gerçekleştirildi. Merkeze bağlı mahalle muhtarlarının katılımı ile yapılan istişare toplantısında, Vali Yırık ve Başkan Şerifoğulları istek, talep ve sorunları dinledi.

Toplantıda acil çözülmesi gereken konular ilgili Vali Yırık'ın ilgili birimlere gerekli talimatı verdiği belirtildi.