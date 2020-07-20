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Elazığ'da nehirde erkek cesedi bulundu

ELAZIĞ (İHA) – Elazığ’da nehir kenarında bir erkek cesedi bulundu.

ELAZIĞ (İHA) – Elazığ'da nehir kenarında bir erkek cesedi bulundu.


Olay, merkeze Bağlı Gülüşkür mevkiinde Murat Nehri kıyısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, su üzerinde hareketsiz bir şahsı gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, su üzerindeki şahsın hayatını kaybettiğini belirleyerek cesedini çıkardı. Olay yerinde yapılan ilk incelemede cesedin uzun süre suda kaldığı belirlendi. Ceset, Kovancılar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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