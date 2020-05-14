İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da Neolitik, Kalkolitik ve Tunç Çağı araştırılacak

Fırat Üniversitesi (FÜ) İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Arkeoloji Bölümü tarafından, Neolitik, Kalkolitik ve Tunç Çağına tarihlenen alanların arkeolojik yüzey araştırmalarına başlanacağı bildirildi.


FÜ'de yürütülen “Protohistorik Dönem Arkeolojik Yüzey Araştırması” projesi kapsamında bu yıldan itibaren merkez ilçede yer alan Neolitik, Kalkolitik ve Tunç Çağına tarihlenen alanların arkeolojik yüzey araştırmaları için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden izin alındı. FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ'ın destekleriyle Arkeoloji Bölümü Öğretim üyeleri tarafından hazırlanan yeni proje kapsamında, başlanılacak olan çalışmanın 3 yıl sürmesinin planlandığı belirtildi.


Çalışmaların Arkeoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir Özdemir başkanlığında, bölüm ve üniversitedeki farklı disiplinlerde çalışan öğretim üyelerinin katılımıyla yürütüleceği kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.