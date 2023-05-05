Elazığ'da nesli tükenmekte olan Afrika-Asya sırtlanı görüldü

Elazığ'da, dünyada nadir görülen nesli tükenmekte olan Afrika-Asya sırtlanı, Şahsuvar köyü Master dağı eteğinde bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Elazığ'da, dünya genelinde nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan sırtlan, Elazığ sınırları içerisinde merkeze 25 kilometre uzaklıkta olan Mastar dağının eteklerinde bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Sırtlan, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde yer alıyor ve özellikle Avrupa, Asya ve Afrika'nın bazı bölgelerinde yaşıyor. Sırtlan, uzun yıllardır yaşadığı doğal ortamlarında avlanarak, habitat kaybı ve insan etkisi nedeniyle nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalarak, dünya genelinde nesli tükenmekte olan veya tehlike altında olan türler sınıflandırılmasında kritik tehlike altında sınıfında yer alıyor.

Türkiye'de görülen ender örneklerinden biri olarak dikkat çeken sırtlan, bir süre sonra gözden kayboldu.