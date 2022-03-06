Elazığ'da ‘Newiş Newişe' tiyatro oyunu büyük ilgi gördü

Fransız yazar Moliere'in Hastalık Hastası eserinin Zazaca çevirisi olan ve Elazığ'da sahnelenen ‘Newiş Neweşi' tiyatro oyunu büyük ilgi gördü.

Yazıkonak Belde Belediyesi, hem belediyecilik hem de sosyal anlamda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Belediye Başkanı Hatif Çadırcı'nın öncülüğünde Yeşil Yıldız Derneği ile birlikte etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında Şehri Bingöl Tiyatro Grubu tarafından Fransız yazar Moliere'in Hastalık Hastası eserinin Zazaca çevirisi olan ‘Newiş Neweşi' oyunu serginlendi. Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyun, büyük ilgi gördü.

Yazıkonak Belde Belediye Başkanı Hatif Çadırcı “Türkiye'mizde birçok kültürün beraber yaşadığı bir ülke olmanın güzelliğini yaşıyoruz. Bingöl Belediyesi'nin desteklediği Şehri Bingöl Tiyatrosunun, Hastalık Hastası oyununu izledik. Oyun çok güzel, oyuncuların performansları güzeldi. Yazıkonak Beldemizde anadili Zazaca olan birçok vatandaşımızın tiyatro ile tanışmaları, ana dillerinde oyun izlemeleri için yaptığımız bu etkinlik seyircilerin de takdirini alınca bizi sevindirdi . Cumhurbaşkanımızın ülkemizde yaşayan 84 milyon vatandaşımızı kucaklayıcı anlayışı ile biz de kucaklayıcı bir anlayışla bütün vatandaşlarımızın dil, din, ırk ve kültürlerini yaşamaları noktasında bu çalışmaya imza atmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Yeşil Yıldız Derneği Genel Başkanı Yahya Öger ise “Oyun Fransız yazar Moliere'in hastalık hastası çevirisinden Zazacaya uyarlanan bir çalışmadır. Bizleri kırmadan gelen oyuncu arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Sanatın, edebiyatın, kültürün ve sporun bölgede yaygınlaşması hem gençliğimizin bağımlılıklardan uzak kalmalarına vesile olur hem de gençlerimizin kendini ifade etmesi noktasında katkı sağlar. Çok kültürlülüğe sahip olan ülkemizin kültürel zenginliklerin tanıtılması noktasında böyle bir oyuna sponsorluk yapmaktan gurur duymaktayız” diye konuştu.