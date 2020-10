Elazığ'da o caddelerde sigara içme yasağı başladı, vatandaşlar destek verdi

Elazığ'da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kentin en işlek 3 caddesinde sigara içme kısıtlamasına başlanırken, vatandaşlar da karara destek mesajı verdi.

Covid-19 tedbirleri kapsamında Vali Erkaya Yırık başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kentin en işlek caddeleri Gazi, Vali Fahri Bey ve Hürriyet'te sigara içilmesine kısıtlama getirdi. Kısıtlamaya uymayanlara 900 TL para cezası uygulanacağı belirtildi. Kararın uygulanmaya başlamasıyla birlikte polislerin de ara ara denetim yaptığı caddelerde vatandaşlar da alınan sigara içme yasağı kısıtlamasına uyuduğu gözlemlendi. Alınan kararların yerinde olduğunu belirten vatandaşlar, kısıtlamanın kentin birçok yerinde yapılmasının daha güzel olacağını aktardı.

Üç ana caddede sigara içme yasağının yerinde olduğunu ifade eden vatandaşlardan İlhan Demiratar, “Çok güzel bir uygulama. Zaten sigara içmek demek maskeyi çıkarmak demektir. Maske çıkarıldığı zaman ağızdan çıkan partiküller yine etrafa dağılıyor. Bence çok iyi, çok güzel bir uygulama. Keşke diğer mahallelerde de bu uygulama gelseydi de bir an önce bu pandemiden kurtulsaydık. Sigara içmiyorum içenlere de bir an önce bırakmalarını tavsiye ederim. Biliyorsunuz ki hemen hemen her şeyin başında sigaradan kaynaklanan hastalıklar var. Bunlardan birisi de korona virüs, on kat daha etkili” dedi.

Sigara içmenin genel olarak bir sorun olduğunu dile getiren Abbas Özkan, "Çok iyi bir kuraldır. Sigara içenler milleti rahatsız ediyor. Caddede hastalığı olanlar var, nefes darlığı olanlar var, sigara içilince millet de rahatsız oluyor. Bu yüzden yasağın gelmesi çok güzel bir kuraldır. Şu anda Elazığ halkı buna uyuyor. Ancak bazıları maskeleri çenesinin altına veya kolun takıyor” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Mustafa Bıçak ise "Biz vatandaş olarak alınan kararlara saygı duyarız. Sigara sağlığa zararlıdır, bun herkes de biliyor. Malum korona virüs var, içmemeleri daha iyidir. Bu alınan kararlara da saygı duyarız. Sigarayı 25 yıl içtim ve bıraktım. Şu anda sigaradan nefret ediyorum. Vatandaştan ricam, sigara içmesin. Sağlığa zararlıdır” diye konuştu.

Hayatında hiç sigara içmediğini dile getiren Veli Bayrak da sigara kullananları uyararak sigara içmemelerini tavsiye etti.