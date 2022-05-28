Elazığ'da öğrenciler hem okuyup hem meslek öğrenerek harçlıklarını çıkarıyor

Elazığ Öğretmen Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri kendi alanlarında dersleri teorik olarak gördükten sonra okluda bulunan süblimasyon baskı atölyesinde magnet, kalemlik masa isimliği, kupa bardak, mutfak önlüğü ve kristal plaket gibi birçok ürün üretiyor. Milli Eğitim Bakanlığının 160 bin lira ödeneğiyle 15 adet bilgisayar, 2 adet yazıcı 2 adet baskı makinesi ve 1 adet süblimasyon renkli yazıcı alınarak kurulan atölyede öğrenciler aldıkları eğitim sonrasında öğrendiklerini hayata geçirerek okul harçlıklarını çıkarıyor. Fiyatların dışarıya göre uygun olduğunu belirten öğrenciler, magneti 5, kalemlik masa isimliğini 280, kupa bardağını 50, mutfak önlüğünü ise 60 liradan satışa sunarak hem kendi bütçelerine hem de okulun döner sermayesine katkıda bulunuyor.

Piyasaya göre daha kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler ortaya koyduklarını ifade eden Sıdıka Avar Kız Meslek Lisesi Müdürü Abdurrahman Güvenç, "Meslek liselerini klasikleşmiş yapısından çıkarmak, oluşan kötü imajı ortadan kaldırmak için başlatmış olduğumuz üretim odaklı hizmete bir yenisini ekledik. Milli Eğitim Bakanlığımızın desteğiyle 25 bin lira değerinde süblimasyon ve baskı makinesini okulumuza kazandırdık. Okulumuz grafik ve fotoğrafçılık alanında her türlü reklam ve promosyon ürünlerinin üretimini yapmaktayız. Alan öğretmenlerimiziz gözetiminde öğrencilerimiz kupa bardak, madalya, isimlik, anahtarlık, kartvizit ve düğün davetiyesi gibi ürünlerin tasarımını ve baskı işlerini yapmaktadırlar. Amacımız ilimizde bu sektörü daha da canlandırmaktır. Öğrencilerimizi bu alanda yetiştirmek birinci önceliğimizdir. Öğrencilerimiz burada hem eğitim öğretim görmekte hem de harçlıklarını kazanmaktadırlar. Buradan tüm vatandaşlarımıza şunu belirtmek istiyorum. Piyasaya göre daha kaliteli ve uygun şekilde bu ürünlerin üretimini yapıyoruz. Sizlerde okulumuza siparişlerinizi vererek sevdiklerinize birer hediye takdim ediniz" dedi.

"Burada hem meslek öğreniyoruz hem de harçlıklarımızı çıkarıyoruz"

Atölyede hem meslek öğrenip hem de yaptıkları baskıları satarak harçlıklarını çıkardıklarını aktaran Sıdıka Avar Kız Meslek Lisesi öğrencisi Pelin Aydın, "Öğretmenlerimiz ve müdürümüzün desteğiyle burada süblimasyon baskı atölyesi kurduk. Atölyemizde kartvizit, masa isimliği, tişört ve bardak gibi ürünlere baskılar yapıyoruz. Burada yapılan baskıları müşterilere satıyoruz. Burada hem meslek öğreniyoruz hem de harçlıklarımızı kazanıyoruz. Bunları öğretmenimizin verdiği bilgilerle yapıyoruz. Bu bölümde okuduğumuz için gerçekten çok şanslı hissediyoruz" diye konuştu.

"Ürünlerimizi dışarıya satarak eğitim için harçlıklarımızı çıkarabiliyoruz"

Atölyede kupa, kartvizit ve tablo gibi ürünler yaptıklarını belirten Sıdıka Avar Kız Meslek Lisesi öğrencisi Eylül Zavallıoğlu, "Burada kupalar, kartvizitler, tablolar yapıyoruz. Fotoğraf ve Photoshop programı ile ilgileniyoruz. Öğretmenlerimizin öğrettiği bilgilerle photoshop programında düzenlemeler yaparak kupaların üzerine fotoğraf ve istedikleri görselleri yapıştırıyoruz. Ona göre dışarıya satış yapıyoruz. Yaptığımız ürünleri dışarıya satarak eğitim için harçlıklarımızı çıkarabiliyoruz. Burada hem bir eğitim alıyoruz hem de bir mesleğimiz oluyor" şeklinde konuştu.