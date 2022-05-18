Elazığ'da öğrencilerden anlamlı etkinlik

Elazığ'da lise öğrencileri toplantıya gelen velilerin kan şekeri, ateş ve tansiyonlarını ölçerek bilgilendirmede bulundu.

2017 yılından bu yana devam eden ve 2022 yılında çeşitli yenilikler eklenerek daha sistematik bir şekilde sürdürülen 'Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor' projesi çerçevesinde meslek liseli gençler, yardımlaşma ve birlik konusunda farkındalık oluşturmak için kimi zaman okullarının çevresinde yalnız yaşayan, ev işlerini yapacak gücü olmayan vatandaşların yardımına koşuyor, kimi zaman da uzak bir köy okuluna kütüphane malzemeleri yapıp yerleştirerek el uzatıyor. Meslek lise öğrencileri, eğitim aldıkları alanlarda üretim ve hizmetlerde bulunarak hem deneyim kazanıyor hem de ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.

Yine projesi çerçevesinde bir araya gelen TOKİ Şehit Arif Güneş Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, yaptıkları çalışmayla beğeni topladı. Hasta ve Yaşlı Bakımı alanında eğitim gören öğrenciler, veli toplantısına katılmak amacıyla okula gelen velilerin kan şekeri, ateş, tansiyon ölçümlerini yaptı. Bu ölçümlerin ardından veliler, öğrenciler tarafından sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirdi.