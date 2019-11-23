Elazığ'da öğrencilere akciğer kanseri ve diyabet semineri

Elazığ'da ilkokul öğrencilerine akciğer kanseri ve diyabet konularında seminer verildi.

Medical Park Elazığ Hastanesi tarafından diyabet ve akciğer kanserine dikkat çekmek amacıyla bir okulda seminer düzenlendi. Seminerde Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tayfun Kermenli ile İç Hastalıkları Uzmanı Dr. İsa Altın sinevizyon eşliğinde bilgiler aktardı.

Kasım'ın farkındalık ayı olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Tayfun Kermenli, “Çocuklarda bir farkındalık oluşturmayı amaçladık. Özellikle sigaranın zararları, KOAH ve akciğer kanseri hakkında bilgilendirmelerde bulunduk. Konuları çocukların da akıllarında kalması için görsellerle anlattık. Bu sayede hem ileride sigara içmelerini önlemek hem de çevrelerinde sigara içen kişilere karşı bilinçli tepkiler vermeleri açısından farkındalıklarını artırmayı hedefledik” dedi. Uzm. Dr. İsa Altın ise şeker hastalığının küçük yaşlarda da sık görülmesi nedeniyle çocuklarda farkındalık adına verimli bir seminer gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Çok anlamlı bir seminer yaptıklarını belirten Okul Müdürü Mevlüt Gençtürk ise “Öğretmenlerimizin daveti üzerine Medical Park Elazığ Hastanesi'nin değerli hekimleri bugün okulumuzu ziyaret edip iki önemli konuda seminer verdiler. Öğrencilerimizde ciddi anlamda bir farkındalık oluştu. Hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerimiz önemli bilgilere sahip oldu. Bu destek ve eğitimlerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Seminere Medical Park Elazığ Hastanesi'nden Op. Dr. Kermenli ve Uzm. Dr. Altın'ın yanı sıra Kurumsal İletişim Müdürü Esin Yamaç Erten, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.