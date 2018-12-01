Elazığ'da öğrencilere "Biyoçeşitlilik" eğitimi

Elazığ'da öğrencilere yönelik doğanın korunmasını amaçlayan "Biyoçeşitlilik" eğitimi verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde merkez ve ilçelerdeki okullarda bulunan öğrencilere yönelik "Biyoçeşitlilik" eğitimi düzenlendi. Alanında uzmanlar, doğanın korunması, biyolojik çeşitlilik, biyokaçakçılık konularında öğrencilere bilgi verdi. Uzmanlar ayrıca, çocuklara tabiat sevgisini anlatarak, hayvanları koruma,endemik ve nesli tehlike altında olan türleri tanıtıp , bu türlerin önemine binaen korunması hakkında bilgiler aktardı.

Eğitimler sonrasında öğrencilere görsel eğitim materyalleri, el broşürler ile çeşitli hediyeler verildiği bildirildi.