İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da öğrencilere gıda güvenirliği eğitimi

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ’Okullarda gıda güvenilirliği ile gıda israfı, gıda kaybı ve gıdanı koru’ eğitimleri sürüyor.

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 'Okullarda gıda güvenilirliği ile gıda israfı, gıda kaybı ve gıdanı koru' eğitimleri sürüyor.


'Okullarda gıda güvenilirliği ile gıda israfı, gıda kaybı ve gıdanı koru' eğitimleri çerçevesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli Altınçevre İlkokulu ve Avukat Rasim Küçükel Ortaokulunda toplam 170 öğrenciye gıda güvenilirliği konulu eğitim verdi. Öğrencilerin sorularının da cevaplandırıldığı eğitimlerin aralıklarla devam edeceği kaydedildi.

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