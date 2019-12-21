Elaz??'da ??rencilere sa?l?k semineri

Elaz??'da lise ??rencilerine y?nelik ba??ml?l?k konular?nda sa?l?k semineri verildi.

Medical Park Elaz?? Hastanesi taraf?ndan ?zel bir okulun ??rencilerine y?nelik sa?l?k semineri d?zenlendi. Okulun konferans salonunda d?zenlenen seminerde lise ??rencilerine sigara, alkol, madde ve teknoloji ba??ml?l???n?n zararlar? konular?nda bilgiler aktar?ld?. Seminerde Medical Park Elaz?? Hastanesi doktorlar?ndan Ruh Sa?l??? Hastal?klar? Uzman? Do?. Dr. Hakan Bal?bey, ?ocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzman? Uzm. Dr. Azad Asafov ve Uzman Psikolog ?a?la G?l konu?mac? olarak yer ald?. Sinevizyon g?steriminin de yap?ld??? seminerde ba??ml?l?kla m?cadeleyle ilgili ?nemli bilgiler verildi. Ba??ml?l???n insan v?cudundaki biyolojik, psikolojik ve sosyal etkileri anlat?ld?. Etkinli?e Hastanenin Kurumsal ?leti?im M?d?r? Esin Yama? Erten, Kurumsal Tan?t?m M?d?r? G?kmen Turan, okul idarecileri, ??retmenler ve ?ok say?da ??renci kat?ld?.

Etkinlikle ilgili bilgiler aktaran Klinik Psikolog ?a?la G?l, ba??ml?l?k konular?nda ?ok verimli bir seminer ger?ekle?tirdiklerini belirterek ?Medical Park Elaz?? Hastanesi olarak bug?n lise ??rencileriyle bir araya geldik. Teknoloji, madde, alkol ve sigara ba??ml?l???n?n biyolojik, psikolojik ve sosyal y?nlerini irdeledik. Bu gibi fark?ndal?k ?al??malar?n daha geni? kapsaml? yap?lmas? ve hatta velilerin de kat?l?m?n?n sa?lanmas? daha olumlu sonu?lar verecektir. ??nk? ?ocuklar?n ba??ml? olmalar? durumunda, onlara destek olacak ya da fark?ndal?k kazand?racak bireyler yine velilerimizdir. Temenni ediyorum ki, verdi?imiz seminer sonunda bir?ok ?ocu?umuza ula?t?k ve onlar?n sorunlar?na ??z?mler ?rettik? diye konu?tu.