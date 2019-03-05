Elazığ'da öğrencilere “Sağlıklı Nesiller” semineri

Elazığ'da öğrencilere yönelik “ Sağlıklı Nesiller” semineri verildi.

Medical Park Elazığ Hastanesi koordinesinde Yeşilay Cemiyeti ile Rehberlik ve Araştırma Merkezi iş birliğinde “Sağlıklı Nesiller” semineri düzenlendi. Final Okulları'nda eğitim gören öğrencilere yönelik düzenlenen seminerde, Medical Park Elazığ Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tayfun Kermenli tarafından sinevizyon eşliğinde sigaranın zararları ve etkileri anlatıldı.

Sigara içmeyenleri görmenin çok güzel olduğunu belirten Op. Dr. Tayfun Kermenli, “Amacımız onlarda biraz da olsa farkındalık oluşturmak. Sigara içmeyenlerin en azından sigaraya başlamamalarını sağlamaya çalışıyoruz. Ailelerde sigara içen bireyler varsa eğer, onları engellemeye çalışıyoruz. Seminerde akciğer kanseri ve KOAH üzerine biraz bahsettik. Sigaranın etkisinin ne kadar sürede oluştuğunu gösterdik. Öğrencilerde farkındalık oluşturmak ve akıllarında kalması için ameliyat görüntülerini izlettirdik. Sigara içen bireyler, sigarayı bırakmada problem yaşayabiliyor. Ancak çok güzel azim hikayeleri var ki, sigarayı bırakmak çok da zor değil. Bunu da yapabileceklerini gösterdik” dedi.

Toplumun bağımlılıkla ilgili yaşadığı sorunların sadece tütün mamulleri olmadığını aktaran Okul Müdürü Turgay Turgut ise, çeşitli bağımlılık etkisi yapan faktörlerin olduğunu ve bu kapsamda öğrencilere bir uzman tarafından bilgi verilmesi için etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Okulun konferans salonunda gerçekleşen seminere, Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tayfun Kermenli, Medical Park Elazığ Hastanesi Kurumsal İletişim Müdürü Esin Yamaç Erten, Yeşilay Cemiyet Başkanı Tamer Kayaoğlu, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Bekir Erol, Final Okulları Lise Müdürü Turgay Turgut, idareciler, öğretmenler ile çok sayıda öğrenci katıldı.