İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da öğrencilere tabiat eğitimi verildi

Elazığ’da öğrencilere Doğa, Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından tabiat eğitimi verildi.

Elazığ'da öğrencilere Doğa, Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından tabiat eğitimi verildi.


Doğa, Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü tarafından doğa korumanın önemi ve biyolojik çeşitlilik, biyokaçakçılık ve sulak alanların korunması ile ilgili öğrencilere yönelik eğitimler devam ediyor. Eğitimler çerçevesinde Baskil ilçesinde 50 öğrenciye tabiat eğitimi verildi. Düzenlenen eğitim programında öğrencilere doğanın korunmasına yönelik bilgilendirmeler yapıldı. Eğitimlerin süreceği ifade edildi.

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