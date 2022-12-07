Elazığ'da öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verildi

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından öğrencilere, trafik güvenliği eğitimi verildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri öğrencilere trafik güvenliği eğitimi vermeye devam ediyor. Bu çerçevede ekipler tarafından Kovancılar ilçesindeki 3 okulda 137 öğrenciye uygulamalı olarak trafik eğitimi verildi. Ekipler önce sınıflarda öğrencilere slaytlar eşliğinde genel bilgiler verdi. Ardında kurulan parkurda öğrenciler akülü araçlar sürerek bir yandan doyasıya eğlendi bir yandan da trafik kurallarını öğrendi. Bazı öğrenciler ise jandarma araçlarına bindirilerek mutlu edildi.