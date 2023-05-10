Elazığ'da öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verildi

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, trafik güvenliği eğitimlerine devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, İçme ve Şahsuvar orta ile ilkokullarında 22 öğretmen ve 196 öğrenciye trafik güvenliği konusunda teorik ve uygulamalı olarak eğitim verdi. Ayrıca ekipler, etkinlikte yayaların uyması gereken kuralları ve trafik haftası konuları hakkında da bilgilendirme yaptı. Eğitime katılan çocuklara boyama kitabı, balon, şapka, kalem ve bilgilendirici broşürler dağıtıldı.