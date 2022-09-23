İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elazığ'da öğrencilere yönelik tabiat eğitimi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik tabiat eğitimi verildi.


Elazığ Tabiat Turizmi Uygulama Eylem Planı aktivitelerinden eğitim faaliyetleri çerçevesinde, Hazar gölü sulak alanı tampon bölge sınırları içerisinde Vali Aydın Arslan Ortaokulu öğrencilerine tabiatın ve biyoçeşitliliğin korunması, biyokaçakçılık ve sulak alanların korunması, tabiat parkının önemi ile ilgili eğitim etkinliği gerçekleştirildi. Tabiat Eğitimi etkinliğine okul yöneticileri ve öğrencileri ile birlikte İl Şube Müdürlüğü personelleri katıldı.


Eğitimlerin süreceği bildirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.