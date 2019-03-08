Elazığ'da öğrencilerle deprem ve yangın tatbikatı

Elazığ'da bir okulda öğrencilerle yapılan deprem ve yangın tatbikatı gerçeği aratmadı.

Deprem Haftası kapsamında 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okulunda Afet Planı Uygulaması kapsamında deprem ve yangın tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği Elazığ'da 5.6 şiddetindeki deprem neticesinde okulun bazı bölümlerinde çöküntü meydana geldi. Okul, öğrenciler tarafından boşaltılırken olay yerine itfaiye, AFAD, ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri okulda yaralı olarak bulunan 2, itfaiye ekipleri de yangına bağlı zehirlenmeden içeride kalan 1 yaralıyı merdiven kullanarak kurtardı.

Deprem haftası nedeniyle okullarda ve kamu kuruluşlarında tatbikatlar yaptıklarını ifade eden AFAD ekibinden Hikmet Aba, “Buradaki tatbikatta özelikle itfaiyemiz ve AFAD personellerimizle birlikte senaryo gereği 5.6 şiddetinde bir deprem meydana gelmiş ve depremden sonra da ara kat çökmeleri meydana geldi. Ara kat çökmeleri neticesinde içeride mahsur kalan öğrencilerimizden 2 tanesi AFAD ekipleri bir tanesini de itfaiye ekiplerimiz çıkartıp 112 ekiplerine teslim ettiler. Biz afet müdürlüğü olarak eğitim ve kamu kuruluşlarında tatbikatlarımıza devam edeceğiz” dedi.

Merkez ve ilçedeki okullarda deprem ve yangın tatbikatları yaptıklarını ifade eden İtfaiye Amiri Ahmet Serdar Kılıç ise, “Bilinçli bir toplum yetiştirmek için bize başvuran okullarımızda deprem ve yangın tatbikatlarımız devam edecek. Rabbim depremsiz, kazasız yangınsız günler nasip etsin” ifadelerini kullandı.

Deprem tatbikatı gerçekleştirdiklerini belirten Okul Müdürü Muharrem Tanyıldızı, “Öğretmenlerimizden yoklama almalarını istedik eksik olan öğrencilerimiz öğretmenlerimiz tarafından tespit edildi. AFAD ve İtfaiye ekipleri öğrencilerimizi kurtarmak için sınıflarımıza hareket ettiler. Ülkemizin depremlerden ve sıkıntılardan uzak günler geçirmesini diliyorum” diye konuştu.