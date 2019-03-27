Elazığ'da öğrencilerle fidan dikme etkinliği

Elazığ'da öğrencilerin katılımı ile 100 dönümlük alanda fidan dikimi gerçekleştirildi.

Dünya Ormancılık Haftası kapsamında Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından fidan dikme etkinliği düzenledi. Fidan dikimine Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk,öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Akçakiraz Beldesi'ndeki 100 dönümlük arazide yapılan etkinlik kapsamında bölgeye 5 bin karaçam ve sedir fidanı dikileceği belirtildi.

Amaçlarının çocuklarda ağaç sevgisini ve koruma bilincini oluşturmak olduğunu belirten Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, “Aynı zamanda çocuklarımızın bir dikili ağacı olmasını istedik. Bura da hem doğa ile buluşuyorlar hemde ağacı, yeşili koruma bilincine sahip oluyorlar"dedi.

Yeşilin değerini ve ormanların kıymetinin bilinmesi gerektiğine değinen Orman Bölge Müdürü Ziya Polat ise," Yeni yeşil alanların oluşturmak adına da bu faaliyetleri yürütüyoruz. Bugünde öğrencilerimiz ile birlikte fidan dikiyoruz. Bu diktiğimiz fidanlar onlar ile büyüyecektir. Yeşilin ve doğanın kıymetini anlamaları adına böyle bir organizasyon yaptık. Ağaç yaşken eğilir bu yaşta öğrenilen bilgilerin gelecekte daha iyi doğayı korumasına neden olur”ifadelerini kullandı.