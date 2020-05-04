Elazığ'da öğretmen ve öğrenciler Korona virüse karşı üretime geçti

Elazığ'da 2 lisede öğretmen ve öğrencilerle birlikte günlük 10 ton dezenfektan, sıvı sabun ile çamaşır suyu, 3 bin adet de maske üretimi yapılmaya başlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ile Öğretmen Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde maske, dezenfektan ve temizlik malzemeleri üretimine başlandı. Korona virüsüyle mücadele kapsamında Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 45 öğrenci 5 öğretmen günlük 10 ton dezenfektan, çamaşır suyu, sıvı sabun ürünleri üretirken, diğer lisede ise 4 öğretmen günde 3 bin maske üretimi yapmaya başladı. Üretim yapılan atölyeleri Vali Yardımcısı Mehmet Güder, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Sıvı sabun çamaşır suyu el dezenfektanı üretimi gerçekleştirdiklerini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, “Günde 10 ton kapasiteli üretim gerçekleştirilecek. Amacımız önce ilimize sonra çevre illerde bu ürünümüzü en güzel şekilde pazarlamak. Meslek liselerimizde maske tulum ve siper sıvı sabun çamaşır suyu el dezenfektanı ileriye yönelik bunlar daha da zenginleştirilerek üretilecek. Özellikle korona virüsle mücadele kapsamında meslek liseleri çok güzel sonuçlar çıkarmaktadır. Bu üretim süresince 45 öğrenci ve 5 öğretmen üretimde görev almaktadır. Burada görev alan öğrencilerimizde döner sermayeden faydalanacaklar. Daha önce el yöntemi ile üretilen maskeler bugün gelişmiş makine ile 10 katına çıktı. Daha önce 300 adet üretilen maskeler şimdilerde 3 bin olarak üretilmektedir. Herkes evinde olurken öğretmenlerimiz burada el emeği göz nuruyla maske üretiyordu” dedi.

Korona virüs süresince hayati öneme sahip maske üretimi yapıldığını da aktaran Vali Yardımcısı Mehmet Güder, maskelerin ulusal kalite standardının neredeyse üstünde olduğunu aktardı.