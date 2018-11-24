Elazığ'da, ‘Öğretmenler Günü' kutlamaları

Elazığ'da 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

24 Kasım Öğretmenler Günü, Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da kutlandı. Kutlama Programı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı. Daha sonra Çubukbey Anadolu Lisesi'nin Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlediği programa geçildi. Programa, Vali Yardımcı Mustafa Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Programda şiirlerin okunup, oratoryo gösterisini yapılmasının ardından stajyer öğretmenler yemin etti.

Öğretmenlere olan sevgiyi ve saygıyı yılın bir gününe sığdırmanın mümkün olmadığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, “Öğretmenin toplumdaki yerini ve önemini belirtmek, saygınlığını arttırmak, öğretmenler arasında sevgi, saygı ve dayanışma bağlarının kuvvetlendirmek amacıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün millet mektepleri, başöğretmenliğini kabul ettiği 24 Kasım Öğretmenler Günü, 1981 yılından bu yana kutlanır. Öğretmenlik tarifi zor ancak yaşayarak öğrenilebilecek ve anlatılabilecek meslek gruplarından biridir. Bizler öğretmeniz. Bizler çocuklarımıza ilmin kapısını aralayan, anne ve baba şefkatini dokunuşlarımızla onların temiz ve saf yüreklerine hissettiren tarihin en eski ve en kutsal mesleğinin mensuplarıyız"dedi.

Öğretmenliğin, her şeyden önce bir ideal ve hizmet mesleği olduğuna değinen Gürtürk," Sizler, idealist, çalışkan ve fedakar bir şekilde çalıştıkça aziz milletimiz birlik ve beraberlik içinde daha da güçlü duruma gelecektir. Bugün değerli öğretmenlerimizin hatırlandığı, onların sorunlarının ve problemlerinin gündeme alındığı bir gündür. Ebediyete intikal eden öğretmenlerimizin hayırla yad edildiği sembolik bir gündür. Yılın 365 günü fikren ve kalben birlikte olduğumuz değerli öğretmenlerimiz, unutmayınız ki sizlerin çocuklarımızın yüreğine ektiği sevgi tohumlarını ve onların dimağlarında bıraktığınız izi başka hiçbir meslek grubu bırakamaz. ‘Cesur Millet, Güçlü Devlet' parolasıyla Çanakkale'de topa ve silaha süngüyle, 15 Temmuz'da tanka ve uçağa taşla sopayla kafa tutan bir inancın mimarlarıyız. Bizler bu ülkeye Mustafa Kemal, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Cemil Meriç, Aziz Sancar, Ömer Halisdemir ve Fethi Sekin gibi nice vatan evlatları yetiştirmiş bir mesleğin temsilcileriyiz”ifadelerini kullandı.

Program, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yıl içerisinde düzenlemiş olduğu yarışmalarda derece alan öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.