Elazığ'da oğul veren binlerce arı ilginç görüntü oluşturdu

Elazığ'ın Baskil ilçesinde Celal Gürsul'a ait arılı kovanların bulunduğu bahçede oğul veren arılar, ağacı sardı. O anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, Baskil ilçesi Deliktaş köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Celal Gürsul'a ait bahçede çam ağacına yuvalanan bal arıları ağaç dalları üzerine kümelenerek oğul verdi. Bir süredir etkili olan yağmurların ardından açan güneşle arıların hareketliliğin artması sonucunda arılar bir süre hep birlikte uçtuktan sonra kovanlara yakın alanlardaki ağacın üzerine kümelenerek oğul vermesi cep telefonu ile görüntülendi.