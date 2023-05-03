Elazığ'da Okçuluk İl Şampiyonası Başladı

Elazığ'da Okul Sporları 2022-2023 yılı faaliyet programında yer alan Okçuluk İl Şampiyonası müsabakaları başladı.

Okul Sporları 2022-2023 yılı faaliyet programında yer alan Okçuluk Minik-Küçük-Yıldız-Genç Kız/Erkek İl Şampiyonası müsabakaları Gençlik Merkezi Münir Yılmaz sahasında başladı. Müsabakalar 4 Mayıs tarihinde son bulacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Okul Sporları faaliyetleri çerçevesinde Gençlik Merkezi Münir Yılmaz sahasında 3 Mayıs itibari ile başlayan Okçuluk İl Şampiyonası müsabakalarında mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar dilerim” denildi.