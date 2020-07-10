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Elazığ'da oklu kirpi görüntülendi

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için kırmızı listede korunan oklu kirpi, görüntülendi.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için kırmızı listede korunan oklu kirpi, görüntülendi.


Afrika da yaşadığı bilinen nadirde olsa Türkiye'de de görülen oklu kirpi bu kez Karakoçan ilçesine bağlı Yüzev köyünde arazide kayalık bir bölgede ortaya çıktı. Yöre sakinlerinden Cemil Güzel, arazi de dolaşırken, kayalık bir bölgede daha önce hiç rastlamadığı hayvanı fark edince cep telefonu ile fotoğraflarını çekti. Güzel yaptığı araştırmada hayvanın ilk defa gördüğü oklu kirpi olduğunu öğrendi.Görüntülenen oklu kirpinin , daha sonra ormanlık alana doğru giderek gözden kaybolduğu öğrenildi.


Kirpinin, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından hazırlanan kırmızı listede korunduğu öğrenildi.

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