Elazığ'da okul müdürlerine proje eğitimleri veriliyor

Elazığ'da eğitim niteliğinin artırılması ve tüm eğitim kurumlarında proje tabanlı çalışmaların yürütülebilmesi amacıyla, okul müdürlerine ve okul proje koordinatörlerine yönelik olarak, Strateji Geliştirme Şubesi Ar-Ge Birimi tarafından proje eğitimleri verilmeye başlandı.

Elazığ'da tüm eğitim bölgelerine farklı günlerde yapılması planlanan toplantıların ilki Cemil Meriç Fen Lisesi konferans salonunda pandemi koşullarına uygun şekilde İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, Strateji Geliştirme Şube Müdürü Fethi Kılınç, okul müdürleri, Ar-Ge birimi ekip üyeleri ve okul proje koordinatörlerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, öğrencilerin hayatına dokunan projelerin hazırlanmasıyla, zihinsel ve akademik gelişmenin hız kazanacağını ifade etti. Proje tabanlı öğrenmenin 21. yüzyıl eğitim dünyası açısından önemli bir rol oynadığını ifade eden Gürtürk, tüm eğitimcilerin proje hazırlama ve yürütme konularındaki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri gerektiğini belirtti.

Ar-Ge Birimi tarafından yürütülmesi planlanan çalışmaların sinevizyon gösterisi gerçekleştirildi ve Strateji Geliştirme Şubesi Ar-Ge birimi ekip üyeleri tarafından proje eğitimleri sunumları ile toplantı son buldu.