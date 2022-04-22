İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elazığ'da okul önlerinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi

Elazığ’da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenli bir eğitim öğretim yılı için okul önlerinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenli bir eğitim öğretim yılı için okul önlerinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.


Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından okul çağındaki çocuk ve gençlerin olumsuz durumlardan, okul çevrelerindeki suç oranlarının azaltılması ve suçluların yakalanması için okul önlerinde asayiş ve narkotik ekipleri tarafından arama yapılırken, trafik ekipleri tarafından ise öğrenci servisleri denetlenerek şoförlere kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.


Mezre Ortaokulu, Cemal Gürsel İlkokulu, Elazığ Ortaokulu ve Şehit Oktay Bulun Anadolu Lisesi çevresinde gerçekleştirilen denetimlerde 32 araç, 15 okul servisi ve 55 kişi denetlenirken, herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.


Denetimlerin sıklıkla devam edeceği kaydedildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.