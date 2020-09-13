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Elazığ'da okul şantiyesinde çıkan yangında konteynerler küle döndü

Elazığ’da bir okul şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı.

Elazığ'da bir okul şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Tüplerin de patladığı konteynerlerde o anda kimsenin olmaması nedeniyle yangın ucuz atlatıldı.


Yangın, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi üzerinde Elazığ TSO yanında bulunan inşası süren 24 Kasım İlkokulunun şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçiler şantiyede çalışırken bir konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle ikisi işçilerin kaldığı, biri ofis olarak kullanılan 3 konteyner alevlere teslim oldu.Yangını fark eden işçiler, durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ettiği sırada konteyner içerisinde bulunan tüpler patladı, elektrik akımı nedeniyle de kıvılcımlar çıktı. Panik yaşatan yangın, ekipler tarafından yaklaşık 1 saatlik çalışma ile kontrol altına alınarak söndürüldü.


Yangında 3 konteyner tamamen küle dönerken, polisin de tedbir aldığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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