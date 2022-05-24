Elazığ'da okul servisi ile pikap çarpıştı: 4 yaralı

Elazığ'da okul servisi ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Doğukent Mahallesi Seyda Molla Bahri Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ACA 610 plakalı okul minibüsüyle 23 ET 191 plakalı pikap çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, UMKE, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme başlattı.