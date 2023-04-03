İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da okul sporları futbol müsabakaları başladı

Okul sporları faaliyet programında yer alan yıldızlar futbol müsabakaları Elazığ’da başladı.

Okul sporları faaliyet programında yer alan yıldızlar futbol müsabakaları Elazığ'da başladı.


Okul sporları faaliyetleri çerçevesinde yer alan okul sporları yıldız kız-erkek futbol müsabakaları başladı. Okul sporları 2022-2023 yılı faaliyet programında yer alan yıldız kız-erkek futbol müsabakaları Ahmet Yılmaz sentetik sahasında 7 Nisan itibari ile son bulacak.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada, ''3 Nisan tarihinde Ahmet Yılmaz sentetik sahasında başlayan 7 Nisan tarihinde son bulacak olan Yıldız Kız- Erkek Futbol İl Şampiyonası Müsabakalarına katılım sağlayan sporcu ve antrenörlerimize başarılar dileriz'' ifadelerini kullandı.

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