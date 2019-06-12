Elazığ'da okul ve cami buluşması

Elazığ'da ‘Okul Cami Buluşması' projesi kapsamında öğrenciler camide buluştu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müftülük tarafından başlatılan ‘Okul Cami Buluşması' projesinin finali yapıldı. İzzet Paşa Camiinde düzenlenen programa Şehit Önder Pınar Ortaokulundan gelen öğrenciler ile İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, Müftü Yardımcısı Abdurrahim Aytaç, öğretmenler katıldı.

Okul cami buluşmasının 3 yıldır devam ettiğini ifade eden İl Müdürü Feyzi Gürtürk, “Camiler toplanma yeri toplanma merkezi sadece namaz kılınan bir yer değil. Sosyal ve kültürel etkinliklerin yapılacağı ve diğer dini vecibelerinde yapıldığı bir alandır. 14 Haziranda bitiyor. Sevinçli bir şekilde Kur'an-ı Kerim ve Peygamber efendimizin hayatını öğrenmek için sizlerin camilerimize gitmenizi istiyoruz. Yazın okular da açtığımız yaz okullarını da ihmal etmeyin. Camiye, okula gidip oyunlar oynayacaksınız akraba ziyaretleri ve sosyal, kültürel, sportif etkinlikleri birlikte yapacaksınız” dedi.

Eğitimin sadece fen matematik gibi derslerden olmadığını belirten Müftü Yardımcısı Abdurrahim Aytaç, “Mektep ile medreseyi fen ile Kur'an-ı Kerim'i çocuklarımıza öğretirsek önümüzde bu anlamda hiçbir şey kalmayacak. Bu yeni nesli ona göre inşa etmemiz lazım. Bu erdemli neslin, iyi insan, ahlaklı genç, iyi Müslümana ihtiyacımız var. Bunu da eğitim ile yapabiliriz. Ülkemizde çocuklarımızın hepsi örgün eğitim içerisindedir. Bu eğitimin yanı sıra pratiğinde olmasının çok faydası olur. Çocuk camiye gelecek minber, mihrap, hoca ve cemaat ile tanışacaktır” diye konuştu