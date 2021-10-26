Elazığ'da okul yöneticilerine aşı farkındalığı eğitimi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü ve Fırat Üniversitesi (FÜ) Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı tarafından ortaklaşa düzenlenen program kapsamında Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul yöneticisi ve idarecilerine yönelik aşı farkındalığı eğitimi verildi. Koç İlköğretim Okulu konferans salonunda düzenlenen eğitim programında, aşılamada doğru bilinen yanlışları düzeltmek amacıyla sinevizyon gösterimi destekli görseller eşliğinde aşı ile ilgili olumsuz önyargıların giderilmesi konusu ele alındı. Konusunda uzman hekim ve akademisyenlerin sırasıyla bilgilendirme yaptıkları toplantı kapsamında, toplumsal bağışıklık için aşının gerekliliği, aşı üretimi ve güvenliği, salgının önlenmesinde aşının rolü, aşının yoğun bakım ve ölüm oranları üzerindeki etkinliğini ve koruyuculuğu hakkında çeşitli bilgiler verildi. Aşı ile toplumsal bağışıklığın sağlanması ve Elazığ'daki aşı oranlarının artırılması kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ve Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından il genelindeki kamu kurumlarına ve özel kuruluşlara yönelik olarak bundan sonra da benzer eğitim programlarının olacağı kaydedildi.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, İl Sağlık Müdürlüğünden Uzm. Dr. Hale Kırsoy, Uzm. Dr. Funda Çalışkan Kaya, FÜ Tıp Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi İrem Bulut, Araştırma Görevlisi Dr. Şule Kavak Genç, Dr. Nilay İçkilli, Dr. K. Vuslat Tavut, okul idarecileri ve yetkililer katıldı.