Elazığ'da okul zillerinin yerini siren zilleri aldı, kent geneli tatbikat yapıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından 2022 yılı ‘Tatbikat Yılı' olarak ilan edilmesinin ardından Elazığ genelindeki bütün okullarda deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2022 yılının ‘Tatbikat Yılı' olarak ilan edilmesi ve 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da ki tüm okullarda deprem ve yangın tatbikatları gerçekleştirildi. Senaryo gereği kentte meydana gelen deprem sonrası Ahmet Kabaklı Fen Lisesi'nde hasar meydana geldi ve yangın çıktı. Okul, personeller tarafından boşaltılırken olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Depremde yaralanmış vatandaşlar UMKE'nin müdahalesi ve AFAD'ın yardımıyla tahliye edilerek hazır bekletilen 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Çıkan yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alındı. Güvenlik tedbirlerinin en üst seviyede tutulduğu tatbikat gerçeği aratmadı.

‘UMKE ülkenin en önemli gücüdür'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla 2022 yılının Türkiye genelinde tatbikat yılı ilan edildiğini belirten Vali Dr. Ömer Toraman, “Bu çerçevede bugün Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığımızın katılımıyla 81 ilde bütün okullarımızda eş zamanlı bir deprem tahliye tatbikatı icra edildi. Bizde Ahmet Kabaklı Fen Lisesinde deprem tatbikatına iştirak ettik. Elazığ ülkemizde büyük depremlerden bir tanesini yaşamış bir şehirdir. Dolayısıyla depremin acısı ve tahribatı zihinlerde halen canlı bir durumda fakat deprem ülkenin ve bulunduğumuz coğrafyanın bir gerçeği olduğundan hareketle muhtemel sonraki depremlere karşı sürekli tedbirli ve teyakkuzu olmamız gerekiyor. Geçen yıl bakanlığımız tarafından afetlere karşı eğitim yılı ilan etmişti ve bir seferberlik ruhuyla bütün vatandaşlarımıza afet eğitim konusunda bilgiler aktarılmıştı. Onların da eğitimleri yoğun bir şekilde uygulanmıştı. Bu senede tatbikat seferberliğiyle inşallah bu edindiğimiz bilgilerimiz pratiğe dökerek muhtemel bir afette nasıl hareket etmemiz gerektiğini ve nasıl müdahale etmemiz gerektiğini pratiğini geliştireceğiz. Bugün ki tatbikatta okulumuzda olduğu için Milli Eğitimde görevli idarecilerimiz bu konularda özel eğitim almış personellerimizin ilk yönlendirmesiyle tahliye olduktan sonra AFAD ekiplerimizin ilk müdahalesini izledik. UMKE ekipleri, hakikaten ülkenin önemli bir gücüdür hepsi birer kahramandır. Görev yaptıkları her yerde çok büyük başarılara imza atmışlardır onların müdahalelerini izledik. Son olarak da depreme bağlı olarak meydana gelen yangın risklerine karşı da oldukça kuvvetli olan Elazığ Belediyesi itfaiye teşkilatımızın müdahalelerini izledik. Son olarak da öğrencilerimiz güvenli bir şekilde tekrar okullarına döndü” dedi.

Tatbikata Vali Dr. Ömer Toraman'ın yanı sıra Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı.