İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da okullara kar tatili

Elazığ’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar öğleden sonra tatil edildi.

Elazığ'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar öğleden sonra tatil edildi.


Elazığ genelinde kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Kar yağışı nedeniyle öğleden sonra kent genelinde okulların tatil edildiği bildirildi.


İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle Elazığ merkez ve tüm ilçelerimizde öğleden sonra tüm okullar tatil edilmiştir" denildi.


Vali Çetin Oktay Kaldırım da sosyal medyadan, "Sabah saatlerinden itibaren devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz genelinde eğitime bugün (27.12.2018) itibariyle yarım gün ara verilmiştir" mesajını paylaştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.