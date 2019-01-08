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Elazığ'da okullara kar tatili

ELAZIĞ (İHA) – Elazığ’da yoğun kar yağışı nedeniyle tüm okullar tatil edildi.

ELAZIĞ (İHA) – Elazığ'da yoğun kar yağışı nedeniyle tüm okullar tatil edildi.



Meteorolojinin uyardığı yoğun kar yağışı Elazığ'da etkili olmaya başladı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi nedeniyle göz gözü görmez hale geldi. Valilikte okulların yarın için tatil edildiğini bildirdi.


Valilik açıklamasında, "Yoğun kar yağışı nedeniyle 09 Ocak 2018 Çarşamba günü ilimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verilmiştir" denildi.



Açıklamada kamuda çalışan hamile ve engellilerin de izinli sayıldığı belirtildi.

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