Elazığ'da 'okullarda gıda güvenilirliği ve israfı ile gıdanı koru' eğitimi

Eğitimler neticesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Keban Atatürk İlkokulu ve Keban Atatürk İmam Hatip Ortaokulunda eğitim gören 71 öğrenciye Gıda ve Yem Şube Müdürü Tuncay Özen ile teknik personel tarafından 'okullarda gıda güvenilirliği ve israfı ile gıdanı koru' konulu eğitim verildi.

Eğitimlerde öğrencilere teknik personel tarafından bilgilendirici bilgiler verildi.