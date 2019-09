Elazığ'da okullarda temizlik çalışması

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yarın çalacak ilk ders zili öncesinde il merkezinde ilk, orta ve lise düzeyindeki toplam 212 okulda çevre temizlik ve bakım çalışması başlatıldığı bildirildi. Çocukların daha sağlıklı ve temiz bir ortamda eğitim-öğretim yılına başlamasına katkı sağlamak amacıyla başlatılan çalışmada, okul bahçeleri yıkanarak temizlendi, çöp konteynerleri sterilize edildi. Çalışmalarla okulların bahçeleri ve çevreleri tamamen temiz hale getirildi.

Eğitime katkı noktasında her çalışmaya destek vereceklerini ifade eden Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Çocuklarımızın her açıdan daha iyi koşullarda eğitim almaları bizim için her çalışmanın üzerindedir ve çocuklarımıza yapılan her yatırım geleceğe yapılmış en kıymetli yatırımdır. Bu doğrultuda her zaman eğitim kurumlarımızın yanında olacağız. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce başlatılan çalışmayla yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde okul bahçe ve çevrelerinde titiz bir temizlik çalışması gerçekleştirildi. İhtiyaçlar doğrultusunda eğitim kurumlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. 2019-2020 eğitim-öğretim yılının öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.