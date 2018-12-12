Elazığ'da, ‘Okur-Yazar' buluşması

Elazığ'da düzenlenen programla okurlar,yazarlarla buluştu.

Fırat Üniversitesi (FÜ) Kitap Sevenler Kulübü tarafından ‘Okur-Yazar' buluşmaları programı gerçekleştirildi. Program kapsamında Yazar Prof. Dr. İskender Öksüz ile Şair, Yazar, Radyo ve Televizyon Yapımcısı A. Yağmur Tunalı öğrencilerle bir araya geldi. Fen Edebiyat Fakültesi Bahhaeddin Ögel Konferans Salonu'nda düzenlenen programda yazarlar öğrencilerle söyleşide bulundu.

Kitap üzerinden iletişime geçmeyi öğretmeye hedeflediklerini belirten Kulüp Başkanı Batuhan Sever,"Gerçekleştireceğimiz kitap takvim günlerini üniversitemize taşımak,kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için böyle bir topluluk kurduk. İlk etkinliğimiz okur-yazar buluşmaları üzerine oldu. Prof. Dr. İskender Öksüz ve Yağmur Tunalı hocalarımızı getirdik. Başka hocalarımızı da getirmek için uğraşıyoruz” dedi.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan yazarlar, program sonunda kitaplarını imzaladı.