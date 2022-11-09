Elazığ'da onarımı tamamlanan gezi teknesi suya indirildi

Elazığ'da bulunan kanyonlarda hizmet verecek olan gezi teknesi, bakım ve onarımlarının ardından suya indirildi.

Elazığ'da 9 milyon yıl öncesine ait olduğu belirlenen dünyanın en yeni keşfi Saklıkapı ve Karaleylek kanyonlarının turizme kazandırılması için çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede son olarak İl Özel İdaresi tarafından Baskil ilçesinin Höyük köyünde, diğeri de Saklıkapı kanyonunun girişinde olmak üzere 2 adet yüzer iskele yapılmıştı. Son olarak kanyonlar arası hizmet verecek olan gezi teknesinin büyük çaplı bakım ve onarımının tamamlanarak suya indirildiği bildirildi.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, “Baskil Höyük köyü iskelesi ile Karaleylek ve Saklıkapı kanyonları arasında hizmet verecek olan gezi teknesinin büyük çaplı bakım ve onarımı tamamlanarak suya indirildi” denildi.