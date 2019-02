Elazığ'da 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' etkinliği kapsamında bilgiler verilirken, katılımcılar yaya geçidini kullanarak farkındalık oluşturmaya çalıştı.

İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen ‘Yaya Öncelikli Trafik Yılı' nedeniyle Elazığ'da ‘Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' etkinliği düzenlendi. Elazığ Valiliği önünde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Denetleme Şubesi tarafından yapılan etkinliğe, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, İl Jandarma Komutanı Necip Çarıkcıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gürtürk kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Ülke genelinde bir farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenlendiğini belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu himayesinde bütün illerde trafik ekiplerimiz, emniyetimiz, jandarmamız, okullarımız, kurum amirlerimiz ve belediyemizle bir arada etkinliği gerçekleştirmiş olduk. Trafik güvenliği önemli trafikte can ve mal güvenliği önemli hepsinden önemlisi hayatların kaybolmaması maalesef can kayıpları oluyor. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de ciddi şekilde can kayıpları ve yaralanmalı kazalar oluyor. Bizim burada önceliğimiz halkı bilinçlendirmek. Bu noktada alınacak tedbirlerle hem can hem mal kaybını hem de yaşanabilecek sıkıntıları en aza indirme noktasında çalışmalar yapmak. Buda toplumsal birliktelik ve bilinçle ortak hareket etmekle sağlanabilir. Son yıllarda ciddi bir başarı var. Trafik kazalarında yaralamalı ve ölümlü kazalar daha da aşağı geliyor. Bunu temelden aldığımız zaman ileride inşallah toplumumuzda daha duyarlı hale gelecektir” dedi.

Daha sonra İl protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar, Valilik binası önünde bulunan yaya geçidini kullandı. Vali Kaldırım tarafından ayrıca öğrencilere hediye verildi.