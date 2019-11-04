Elazığ'da organ bağışı haftası kapsamında bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 3 - 9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında organ bağışına dikkat çekmek, organ bağışı bekleyenlere umut kapısı olmak ve bilgilendirme amaçlı çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bir alış veriş merkezinde yapılan etkinliğe Fethi Sekin Şehir Hastanesi Organ Nakil Birimi Koordinatörleri, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ve İl Sağlık Müdürlüğü idarecileri katıldı. Açılan stantta vatandaşlara organ bağışının tıbbi boyutunun yanı sıra dini boyutuna ilişkinde sunumlar yapılarak, organ bağışının önemine vurgu yapıldığı belirtildi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada," Ülkemizde 25 bin vatandaşımız organ bağışı beklemekte ve her yıl binlercesi organ bağışı beklerken yaşamını yitirmektedir. Tedavisi sadece organ ve doku nakli ile mümkün olan hastalarımızın sayısı dünyada olduğu gibi ülkemizde de her geçen gün artmaktadır. Organ bağışı ve nakli sayılarının yetersizliği, son dönem organ yetmezliği nedeniyle tedavi görmekte olan birçok hastanın organ beklerken hayatını kaybetmesine neden olmaktadır"denildi.

Hafta kapsamında etkinliklerin süreceği aktarıldı.