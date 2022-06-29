Elazığ'da ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekili arazilere sıçramadan ekipler tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Arıcak ilçesi Erimli beldesinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İş makinaları ve vatandaşların da yardım ettiği yangın, ekili alanlara sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, kısa süre içerisinde ekipler tarafından söndürülürken yaklaşık 8 dönümlük alanın zarar gördüğü bildirildi.